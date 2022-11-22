Неизвестная фирма выпустит гиперкар за 7 000 000 евро

Итальянская 777 Motors анонсировала ультрадорогой гиперкар без допуска на обычные дороги. Одноместный 777 Hypercar выйдет тиражом в семь экземпляров и будет стоить 7 000 000 евро. Он использует шасси Dallara и гоночный «атмосферник» Gibson Technology, работающий на синтетическом топливе. Машину обещают сделать настолько экстремальной, что покупателям сначала доставят специальный тренажер для шеи — и только после того, как они приведут себя в форму, им разрешат сесть за руль.

Фото: © 777 Motors © 777 Motors

Компания 777 Motors основана коллекционером, гонщиком и бывшим директором Milano Monza Open-Air Motor Show Андреа Леви. Дебютная модель фирмы называется 777 Hypercar. Это трековый монстр в стиле спортпрототипов для марафонских гонок, не стесненный техническим регламентом FIA.

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Шасси для него спроектировала Dallara, двигатель — Gibson Technology, а дизайн придумала студия UP Design, приложившая руку к паре серийных моделей FAW и концепту Sofia от IDEA Institute.

Основу 777 Hypercar составляет углепластиковый монокок. Масса машины — 900 килограммов. В движение гиперкар приводит «атмосферник» V8 4.5 без гибридной надстройки, развивающий 730 лошадиных сил при 9000 оборотах в минуту. Аналогичный двигатель стоял на прототипе Alpine A480, победившем в гонке «6 часов Монцы» этого года.

Вместо обычного топлива, агрегат «употребляет» синтетическое. Оно на 65 процентов снижает выбросы углекислоты, но при этом сохраняет характерное для «восьмерки» звучание. Расчеты показали, что родную для себя трассу Autodromo Nazionale di Monza машина проедет за 1 минуту 33 секунды, почти на три секунды быстрее Aurus 01

В подвеске, тормозах и трансмиссии используют гоночные компоненты от машин для «24 часов Ле-Мана» и «Дайтоны». На 370 километрах двухдверка будет генерировать прижим, эквивалентный 2100 килограммам. Это позволит покупателям ощутить головокружительные боковые перегрузки.

Обещаны ускорения до 4 g, поэтому в стоимость включен специальный тренажер для шеи и симулятор, имитирующий поведение гиперкара и действия сил.

Также владельцам будет открыт доступ к симуляторам Dallara в Италии и США, то есть они смогут тренироваться как профессиональные пилоты.

Всего 777 Motors планирует выпустить семь автомобилей по цене 7 000 000 евро каждый (439,8 миллиона рублей). Гиперкары будут храниться на базе фирмы в Монце. Доступ к ним можно будет получить в любое время, плюс производитель собирается организовать для владельцев серию специальных мероприятий.

Техническое обслуживание и телеметрию заездов 777 Motors берет на себя. Все одноместные двухдверки будут идти с гоночной экипировкой Sparco и шлемом Stilo.