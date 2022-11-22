На продажу выставили новые грузовики ЗИЛ-133 из запасов Госрезерва

В России на продажу выставили артию списанных с Государственного резерва грузовиков ЗИЛ-133Г40. Их продают в Московской, Волгоградской, Саратовской и Ярославской области. Сразу несколько объявлений размещены на сайте «Авито».

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Все автомобили находились на государственном хранении и оснащены восьмицилиндровыми дизельными двигателями мощностью 185 лошадиных сил, сухозаряженными аккумуляторами. Также вместе с грузовиками предлагают комплект запасных частей и полные баки солярки.