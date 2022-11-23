Фургон Volkswagen ID.Buzz сможет сам парковаться

Volkswagen обновил программное обеспечение для самостоятельного вождения ID EV до следующей версии, которая будет установлена на ID. Первыми стали минивэны, чтобы они автоматически меняли полосу движения и парковались в труднодоступных местах.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Улучшенная функция контроля полосы движения активирует ID. Buzz самостоятельно едет по заранее выбранной полосе, всегда соблюдая безопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта и поддерживая среднюю скорость примерно на уровне, заданном водителем. Что еще более впечатляюще, технология автопилота будет пытаться читать манеру вождения владельца и подражать ей — например, придерживаться одной определенной стороны полосы движения. Он также будет учитывать погодные условия и рассчитывать оптимальное ускорение для крутых поворотов, сообщает Volkswagen.