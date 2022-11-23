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1 час назад

Новости автомира: Mazda рассказала, как будет выживать в ближайшее десятилетие

Российская Газета

Компания Mazda опубликовала обновлённую стратегию развития марки и модельного ряда, в рамках которой запланированы инвестиции в размере 10,6 млрд долларов.

Как Mazda будет выживать в ближайшее десятилетие
Фото: MazdaMazda

Первый этап трансформации - с момента представления стратегии и до 2024 года. В его рамках компания продолжит работу над развитием технологий, стабилизацией цепочек поставок и сокращению затрат. Также будет реализовываться Mazda Multi-Solution - постепенное внедрение технологий электрификации.

С 2025 по 2027 год, когда требования к выбросам станут ещё строже, внедрение электрокаров продолжится: обещаны новые глобальные модели.

К 2030 году Mazda планирует укрепить сотрудничество с действующими партнёрами и расширить бизнес за счёт привлечения новых. Так, компания является участником совместного предприятия по разработке высокоэффективных технологий производства и создания системы производства и поставок электроприводов (Ondo, Hiroshima Aluminium Industry и HIROTEC). Заключено соглашение по совместной разработке инверторов, полупроводников из карбида кремния, электромоторов.

Что касается аккумуляторов, то пока Mazda продолжит закупать их у сторонних компаний, но по мере расширения линейки электротранспортных средств будет рассматриваться вопрос о создании собственных производственных мощностей.

К 2040 году Mazda стремится достичь нулевого процента аварий с летальным исходов с участием автомобилей марки. Стать полностью углеродно-нейтральной компанией Mazda планирует к 2050 году.

Ближайшими премьерами Mazda являются кроссовер MX-30 R-EV с роторным мотором и большой CX-90 SUV.

Автоновости,Mazda,
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