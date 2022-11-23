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38 минут назад

Новости автомира: представлен первый электрический седан Chevrolet

Motor.ru

Компания Chevrolet представила первую модель на электрической платформе Ultium — седан FNR-XE. Пока он носит статус концепта, но его обещают сделать серийным до конца 2023 года. Никаких данных о машине нет. Единственное — она очень похожа на показанный в начале ноября Honda e:N2. По всей видимости, японский электрокар тоже использует платформу Ultium, а может, и разрабатывался параллельно с Chevrolet. Обе четырехдверки предназначены для Китая и вряд ли официально появятся за его пределами.

Chevrolet представила первый электрический седан
Фото: © SAIC-GM© SAIC-GM

Первый электрический седан Chevrolet дебютировал на дне технологий GM China Tech Day 2022. Концепт FNR-XE использует платформу Ultium и силовую установку Ultium Drive, а также демонстрирует, в каком направлении будет развиваться дизайн батарейных моделей марки. Нетрудно заметить сходство «Шеви» с ещё одной новинкой для Китая — седаном Honda e:N2. То ли это общий тренд, то ли GM и Honda решили разделить расходы на разработку.

SAIC-GM
SAIC-GM
SAIC-GM

Впрочем, никакой детальной информации о FNR-XE нет. Шоу-кар получил подсвеченную решетку радиаторы, уже приевшуюся головную оптику с перемычкой, камеры вместо боковых зеркал и стеклянную крышу. В салоне видны кресла-ковши с развитой боковой поддержкой, руль-штурвал и контрастная «спортивная» отделка. По неподтвержденным данным, в серийную модель прототип превратится в следующем году.

Всего в 2023-м SAIC-GM (бренды Chevrolet, Cadillac и Buick) запустит четыре новые модели на платформе Ultium. А через пять лет подконтрольные марки будут иметь в портфолио больше десятка электромобилей. Также в течение двух лет будет разработана новая гибридная установка с бензиновым двигателем в основе.

Этих машин никогда не было в России. Но теперь привезли «всерую»

Автоновости,Cadillac,Buick,Chevrolet,Honda,
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