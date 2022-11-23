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47 минут назад

Новости автомира: в России предрекли падение продаж грузовиков

Лера Букина

Продажи грузовиков по итогам года могут упасть на 25%, автобусов – на 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз «Государственной транспортной лизинговой компании».

В России предрекли падение продаж грузовиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ситуация с автобусами будет менее негативной в связи с отсутствием большой зависимости от поставок иностранных комплектующих для них.

Кроме того, в стране прогнозируется несущественный рост объема перевозок грузов автомобильным транспортом (+1%).

ГТЛК отмечает, что, согласно темпам роста промышленного производства и ВВП в среднесрочной перспективе, в России к 2025 году ожидается увеличение перевозок грузов автомобильным транспортом на 6,4% к 2021 году.

Также в компании предупреждают о сокращении пассажирооборота в сегменте пассажирских перевозок в текущем году.

По словам аналитиков, на российский рынок автотранспорта влияет мировой дефицит электронных компонентов для автопрома, остановка поставок комплектующих из ряда западных стран и импорта транспортных средств, а также рост цен на технику.

Однако параллельный импорт позволяет сдерживать давление вышеуказанных факторов, поясняют специалисты.

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Ранее старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» Группы компаний SRG Александр Багрецов заявил «Известиям», что оптимистичный сценарий развития автомобильной промышленности предполагает рост авторынка с 2024 года и восстановление до прежних показателей через пять лет.

Автоновости,Государственная транспортная лизинговая компания,
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