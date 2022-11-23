В России предрекли падение продаж грузовиков

Продажи грузовиков по итогам года могут упасть на 25%, автобусов – на 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз «Государственной транспортной лизинговой компании».

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Отмечается, что ситуация с автобусами будет менее негативной в связи с отсутствием большой зависимости от поставок иностранных комплектующих для них.

Кроме того, в стране прогнозируется несущественный рост объема перевозок грузов автомобильным транспортом (+1%).

ГТЛК отмечает, что, согласно темпам роста промышленного производства и ВВП в среднесрочной перспективе, в России к 2025 году ожидается увеличение перевозок грузов автомобильным транспортом на 6,4% к 2021 году.

Также в компании предупреждают о сокращении пассажирооборота в сегменте пассажирских перевозок в текущем году.

По словам аналитиков, на российский рынок автотранспорта влияет мировой дефицит электронных компонентов для автопрома, остановка поставок комплектующих из ряда западных стран и импорта транспортных средств, а также рост цен на технику.

Однако параллельный импорт позволяет сдерживать давление вышеуказанных факторов, поясняют специалисты.