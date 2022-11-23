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38 минут назад

Новости автомира :продажи автомобилей «Москвич 3» начнутся в декабре 2022 года

Газета.Ruиещё 2

В Москве на бывшем заводе Renault запустили в серийное производство автомобили «Москвич 3». Продажи машин возрожденной марки запустят в столице в декабре 2022 года, позже автомобили будут доступны в регионах, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает агентство РИА «Новости».

Автомобили «Москвич 3» начнут продавать в декабре 2022 года
Фото:  РИА «Новости» РИА «Новости»

«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3» и электромобилей. Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года», — сказал Мантуров.

По словам главы Минпромторга, следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года. Автомобили бренда «Москвич» в будущем планируется включить в госпрограммы поддержки спроса, отметил он.

Также агентство опубликовало видео с московского предприятия, на котором показаны автомобили "Москвич 3" с логотипом российского бренда, в основе которых лежат кроссоверы китайской компании JAC.

Как сообщалось ранее, Росстандарт выдал сертификаты ОТТС на две модели "Москвич". Отмечалось, что "Москвич 3" представляет собой перелицованную версию компактного кроссовера JAC JS4. Второе ОТТС касается модели "Москвич 3е" - копии электромобиля JAC iEVs4.

Автоновости,Renault,Денис Мантуров,Росстандарт,Минпромторг,
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