Автомобили «Москвич 3» начнут продавать в декабре 2022 года

В Москве на бывшем заводе Renault запустили в серийное производство автомобили «Москвич 3». Продажи машин возрожденной марки запустят в столице в декабре 2022 года, позже автомобили будут доступны в регионах, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает агентство РИА «Новости».

Фото: РИА «Новости» РИА «Новости»

«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3» и электромобилей. Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года», — сказал Мантуров.

По словам главы Минпромторга, следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года. Автомобили бренда «Москвич» в будущем планируется включить в госпрограммы поддержки спроса, отметил он.

Также агентство опубликовало видео с московского предприятия, на котором показаны автомобили "Москвич 3" с логотипом российского бренда, в основе которых лежат кроссоверы китайской компании JAC.