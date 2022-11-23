Началось серийное производство кроссовера «Москвич 3»

Работа автозавода «Москвич» возобновилась. На нем запустили серийное производство нового городского кроссовера «Москвич 3», сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что старт продаж машин в Москве запланирован на январь 2023 года, в других городах - на март.

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что автомобили бренда «Москвич» в дальнейшем включат в госпрограммы поддержки спроса.

Как стало ранее известно, автозавод «Москвич» сертифицировал две новые модели кроссоверов - «Москвич 3» (версия китайского кроссовера JAC JS4) и «Москвич 3е» (версия электрического JAC iEVs4).

Гендиректор автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин заявлял о намерении предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей, часть из которых будет иметь электрическую начинку.

Завод готовится к выпуску 50 тыс. автомобилей в 2023 году. 10 тыс. из них будут электрическими. В 2024 году компания должна достигнуть уровня в 100 тыс. автомобилей, из которых не менее 20 тыс. будут электрическими.