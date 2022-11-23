Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Началось производство кроссовера «Москвич 3»

Лера Букина

Работа автозавода «Москвич» возобновилась. На нем запустили серийное производство нового городского кроссовера «Москвич 3», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что старт продаж машин в Москве запланирован на январь 2023 года, в других городах - на март.

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что автомобили бренда «Москвич» в дальнейшем включат в госпрограммы поддержки спроса.

Как стало ранее известно, автозавод «Москвич» сертифицировал две новые модели кроссоверов - «Москвич 3» (версия китайского кроссовера JAC JS4) и «Москвич 3е» (версия электрического JAC iEVs4).

Раскрыты планы на завод «Москвич»

Гендиректор автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин заявлял о намерении предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей, часть из которых будет иметь электрическую начинку.

Завод готовится к выпуску 50 тыс. автомобилей в 2023 году. 10 тыс. из них будут электрическими. В 2024 году компания должна достигнуть уровня в 100 тыс. автомобилей, из которых не менее 20 тыс. будут электрическими.

Генеральный директор компании «Рэнера» Александр Камашев заявлял, что на электрокаре «Москвич», вероятно, появится батарея российского производства.

Автоновости,Видео,Дмитрий Пронин,Денис Мантуров,Минпромторг,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители