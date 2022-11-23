Российские автодилеры приступили к поставкам в РФ новых автомобилей Dacia Duster 2022 года выпуска. На это обратила внимание «Газета.Ru».
В стране эту модель до минувшей весны производили под маркой Renault (является владельцем румынского завода Dacia).
Предложения о покупке румынских Duster можно встретить на официальных порталах дилеров и в их объявлениях на сайтах классифайдов.
Dacia Duster 2022 года выпуска можно приобрести минимум за 2 млн рублей – такую цену указал официальный дилер из Брянска, который продает Hyundai, Toyota, Lada и другие бренды.
Автомобиль доступен для покупки с дизельным 1,5-литровым мотором мощностью 115 л.с., 6-ступенчатой механикой и передним приводом.
В наиболее оснащенной комплектации - климат-контроль, четыре камеры, восемь подушек безопасности, круиз-контроль, бесключевой доступ, датчики контроля слепых зон, светодиодные ходовые огни. Такая машина продается за 2,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что на российском рынке теперь можно приобрести иранские седаны IKCO Tara – продают их частные дилеры. Седан IKCO Tara доступен с 1,6-литровым бензиновым мотором, мощность которого составляет 113 сил. Машина оснащена автоматической коробкой передач и передним приводом. Цена автомобиля — 1 млн 770 тыс. рублей.