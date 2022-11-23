Российские автодилеры приступили к поставкам в РФ новых автомобилей Dacia Duster 2022 года выпуска. На это обратила внимание «Газета.Ru».

В стране эту модель до минувшей весны производили под маркой Renault (является владельцем румынского завода Dacia).

Предложения о покупке румынских Duster можно встретить на официальных порталах дилеров и в их объявлениях на сайтах классифайдов.

Dacia Duster 2022 года выпуска можно приобрести минимум за 2 млн рублей – такую цену указал официальный дилер из Брянска, который продает Hyundai, Toyota, Lada и другие бренды.

Автомобиль доступен для покупки с дизельным 1,5-литровым мотором мощностью 115 л.с., 6-ступенчатой механикой и передним приводом.

В наиболее оснащенной комплектации - климат-контроль, четыре камеры, восемь подушек безопасности, круиз-контроль, бесключевой доступ, датчики контроля слепых зон, светодиодные ходовые огни. Такая машина продается за 2,3 млн рублей.