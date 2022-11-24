Почему первая модель возрожденного «Москвича» получила номер 3

Издание «Авторевю» выяснило, почему первой модели «Москвича» новой волны присвоили индекс 3, а не 1. Казалось бы, логично было назвать кроссовер «Москвич 1», подошла бы даже цифра 4 – она указывала бы на связь с оригинальным JAC JS4, который и послужил основой для модели возрожденной российской марки. Но на «Москвиче» руководствовались другой логикой: тройка намекает на позиционирование кроссовера в линейке бренда. То есть в будущем «младшие» модели получат индексы 1 и 2, а «старшие» (если таковые будут) – от 4 и выше.

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Иными словами, цифровые индексы моделей указывают на размер автомобиля и его старшинство в модельном ряду. Этого же принципа в нейминге придерживаются, например, BMW, Audi, китайская Chery и ряд других автопроизводителей.

Что же касается «Москвича», то еще летом на одном из закрытых мероприятий была продемонстрирована будущая модельная линейка, автомобили в которой были помечены римскими цифрами от 1 до 4.

Причем тогда «Моделью I» называли как раз нынешний «Москвич 3», он же JAC JS4, а анонсированный электрический «Москвич 3e» (JAC E40X) обозначался как «электрическая версия Модели I». Под названием «Модель II» скрывался кроссовер JAC X6 с полуторалитровым мотором, а «Моделью III» и «Моделью IV» были спортседан JAC Sehol A5 Plus и кроссовер JAC X7 соответственно.

23 ноября на столичном заводе, который ранее принадлежал Renault, запустили крупноузловую сборку кроссовера «Москвич 3» с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, а позже к нему присоединится электрокар «Москвич 3е», практически не отличающийся по дизайну. До конца 2022 года планируется выпустить 400 бензиновых «Москвичей» и 200 электрических.