Jeep Compass обзавелся новым двигателем

Кроссовер Jeep Compass получил обновки к следующему модельному году. Во-первых, это новый базовый двигатель — турбированная «четверка» объемом 2,0 литра с непосредственным впрыском, системой старт-стоп и отдачей 203 лошадиные силы. Во-вторых, автоматический полный привод Jeep Active Drive. Помимо этого, «вездеходная» модификация Compass Trailhawk после обновления может похвастаться рекордным для класса суммарным передаточным числом трансмиссии в 20:1.

Фото: © Jeep © Jeep

Новый двигатель входит в семейство Stellantis Global Medium Engine. Объем агрегата составляет 2,0 литра, отдача — 203 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента. Головка цилиндров и блок отлиты из алюминия. На моторе используются полые распредвалы, двойное изменение фаз, непосредственный впрыск, малоинерционный двухканальный турбокомпрессор с перепускным клапаном и система старт-стоп.

Jeep

Выпускной коллектор интегрирован в головку цилиндров и оснащен водяным охлаждением. Отдельный контур сделан для впуска, корпуса дроссельный заслонки и турбокомпрессора. Продлить срок службы и повысить надежность должны заполненные натрием выпускные клапаны и поршневые кольца с плазменным напылением. Наконец, агрегат оснащен масляным насосом переменной производительности и увеличенным масляным радиатором.

Jeep

Пару «турбочетверке» составляет восьмидиапазонный автомат — стандартное оснащение Jeep Compass. На версии Trailhawk с ним даже можно получить подобие «ползущей» передачи. Сочетание переданного числа первой передачи 4,71:1 и главной пары 4,398:1 даст рекордное для класса суммарное передаточное число трансмиссии в 20:1. Для сравнения: на Wrangler это отношение равно 100:1.