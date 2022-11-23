Названы сроки запуска продаж российского электромобиля «Атом»

Российский электромобиль «Атом» запустят в продажу в 2025 году. Об этом заявил исполнительный директор стартапа компании АО «Кама» по производству этого электромобиля Харальд Грюбель.

Фото: Презентация АТОМ Презентация АТОМ

Соответствующей информацией он поделился в ходе круглого стола «Электродвижение как новая парадигма мира» на форуме ATOMEXPO 2022.

По словам Грюбеля, среди важных задач — изменение формата отношений между человеком и электромобилем.

Он обратил внимание на то, что компания в ходе разработки электромобиля берет за основу основные потребности молодого поколения.

Ранее «Моторинвест» сообщил о запуске серийного производства нового электрического кроссовера Evolute i-JOY. Старт продаж уже объявлен. Компания также указала на наличие Evolute i-JOY у официальных дилеров. Отмечается, что рекомендованная розничная стоимость новой модели - 3 490 000 рублей.