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1 час назад

Новости автомира: первый кроссовер Ferrari окажется почти вдвое дороже Lamborghini Urus

Motor.ru

В сентябре Ferrari вступила в сегмент кроссоверов с моделью Purosangue, получившей 725-сильный атмосферный двигатель и внешность в стиле купе Roma. Как пишет Autocar со ссылкой на близкие к производителю источники, в Великобритании ожидают стартовый ценник на уровне 313 тысяч фунтов стерлингов — 22,5 миллиона рублей. Таким образом, Ferrari окажется значительно дороже кроссоверов от Lamborghini и Porsche, выступив в ценовом диапазоне Rolls-Royce Cullinan.

Первый кроссовер Ferrari окажется намного дороже Lamborghini Urus и Porsche Cayenne
Фото: FerrariFerrari

Для сравнения, стоимость Lamborghini Urus в Великобритании стартует с 177,4 тысячи фунтов стерлингов, что в переводе на рубли не достигает и 13 миллионов по сегодняшнему курсу. То есть, за Purosangue, если верить инсайдерам, придется выложить почти в два раза больше. За Porsche Cayenne британские дилеры просят от 63,7 тысячи фунтов или 4,6 миллиона рублей — почти в пять раз меньше цены Ferrari.

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Если информация подтвердится, реальным соперником Purosangue по стоимости станет Rolls-Royce Cullinan, цена которого варьируется от 291,8 тысячи до 329 тысяч фунтов стерлингов (от 21 миллиона до 23,7 миллиона рублей). Причем наверняка опции, которые предложит Ferrari, поднимут цену и до эквивалента 24 миллионов рублей.

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Ferrari рассекретила Purosangue в сентябре нынешнего года. Быстрейшему вседорожнику в мире достались пятиметровый кузов, новое легкое шасси, двери, открывающиеся против хода движения, и 6,5-литровый атмосферный V12 от 812 Superfast. Мотор мощностью 725 лошадиных сил оставляет позади «заряженный» Urus Performante и разгоняет четырехместный кроссовер с места до 100 километров в час за 3,3 секунды.

Первый кроссовер Ferrari дебютировал с V12 рекордной мощности

Продажи Purosangue стартуют весной следующего года, но на ряде рынков он появится только осенью. Причем модель получит не только высокую цену, но и ограниченный тираж: по плану, на нее будет приходиться не более 25 процентов от всех продаж.

Кроссоверы, которых никто не ждал

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