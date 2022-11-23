В Москве могут в разы увеличить один из штрафов

В Мосгордуме обсудят законопроект, в разы увеличивающий штраф за шумную езду ночью, - с 500 рублей до как минимум пяти тысяч рублей (и максимум до 30 тысяч). Об этом рассказала «Парламентская газета».

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Сейчас штраф или предупреждение за шумную езду в РФ можно получить по административной статье 12.5 (управление авто при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена).

В случае с неисправным глушителем по этой статье могут наказать за «допустимый уровень внешнего шума, который превышает величины, установленные ГОСТом Р 52231-2004». Если в глушителе были специально произведены модификации, владельца могут оштрафовать за внесение изменений без разрешения ГИБДД. Штраф составляет 500 рублей.

Предельный уровень шума автомобильного двигателя сейчас составляет 96 децибелов для легковых машин и 98–100 децибелов - для грузовиков.

Прошлой осенью в Москве в первом чтении приняли поправки в региональный административный кодекс, вводящие наказание за шумную ночную езду. Затем поправки отправили на экспертизу в Правительство РФ. Там их одобрили, но предложили некоторые уточнения - к примеру, не делать штрафы больше 30 тысяч рублей.

Поправки предполагают, что дополнительно наказывать за шум можно в промежуток с 23:00 и 07:00 (обычный штраф в 500 рублей будет возможен в течение дня). По задумке авторов, если мощность двигателя шумящей легковушки более 200 лошадиных сил, штраф будет расти на 250 рублей за каждые 10 лошадиных сил сверху.

Штрафовать планируют с помощью автоматических камер, оснащенных шумомерами.