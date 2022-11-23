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24 минуты назад

Новости автомира: Электрический «Москвич» получит российские двигатель и аккумулятор

Motor.ru

В среду, 23 ноября, автозавод «Москвич» приступил к крупноузловой сборке автомобилей. Производство началось с перелицованных моделей JAC — топливного JS4 и электрического E40X — но в перспективе столичный автозавод обзаведется собственными автомобилями. Отечественный же электрокар «Москвич» встанет на конвейер в 2025 году, и его ключевые элементы, судя по заводским материалам, будут производиться в России.

Электрический «Москвич» получит российские двигатель и аккумулятор
Фото: motor.rumotor.ru

Как пишет ТАСС со ссылкой на заводскую презентацию, для разработанного с нуля электрического «Москвича» не будут искать поставщиков за рубежом: он получит российские двигатель, тяговую батарею и бортовое зарядное устройство.

Поставщики не раскрываются, но некоторая информация о них всплывала ранее. Так, аккумуляторы может поставить Ростех, а моторы — производитель коммерческих электрокаров «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (EVM), известный по проекту батарейного УАЗ «Профи».

Ранее руководитель автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин рассказал, что российский электромобиль на новой платформе пойдет в серию в 2025 году. До этого с конвейера будут сходить электрокары «восточного партнера» — китайского JAC. В нынешнем году будет собрано 200 штук, в 2023-м — уже 10 тысяч, а к 2025 году их число вырастет до 25 тысяч.

Первым автомобилем, сошедшим с конвейера завода после ухода Renault, стал «Москвич 3» (он же JAC JS4). Серийным стал вариант автомобиля с бензиновым турбомотором 1.5, работающий в паре с механикой или бесступенчатой трансмиссией.

Электрическому «Москвичу 3e» (JAC E40X) положены 68-сильный мотор и батарея, обеспечивающая до 410 километров хода.

Продажи российско-китайских автомобилей стартуют в Москве в январе 2023 года, а до других регионов России Москвичи доберутся к весне.

Автоновости,Renault,УАЗ,Дмитрий Пронин,
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