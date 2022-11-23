Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: «Автотор» запустит производство моделей Beijing X7 и Beijing EU5 до конца 2022 года

Южный автомобиль

Калининградский завод «Автотор» ранее сообщал о начале производства автомобилей под новыми брендами до конца 2022 года. Переговоры велись с китайским производителем BAIC. Telegram-канал «Русский автомобиль» назвал модель, которая будет выпускаться на площадке в Калининграде. Ей станет китайский кроссовер Beijing X7.

«Автотор» до конца года начнет выпуск моделей Beijing X7 и Beijing EU5
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль
Южный автомобиль

Также Telegram-канал опубликовал фотографию седана Beijing, который также может встать на конвейер в Калининграде. Машины сфотографировали в одном из автосалонов BAIC в Казахстане, куда китайский производитель поставляет 8 различных моделей.

Китайский кроссовер Beijing X7 построен на платформе BMFA собственной разработки BAIC. По своим габаритам машина сопоставима с Mitsubishi Outlander. Модель оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил и роботом с двумя сцеплениями.

Южный автомобиль

Второй моделью станет электрический седан Beijing EU5. Его мощность составляет 218 лошадиных сил, а запаса аккумулятора хватит на 400 километров пути.

Южный автомобиль
Автоновости,Mitsubishi Outlander,Mitsubishi,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители