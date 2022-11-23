«Автотор» до конца года начнет выпуск моделей Beijing X7 и Beijing EU5

Калининградский завод «Автотор» ранее сообщал о начале производства автомобилей под новыми брендами до конца 2022 года. Переговоры велись с китайским производителем BAIC. Telegram-канал «Русский автомобиль» назвал модель, которая будет выпускаться на площадке в Калининграде. Ей станет китайский кроссовер Beijing X7.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Южный автомобиль

Также Telegram-канал опубликовал фотографию седана Beijing, который также может встать на конвейер в Калининграде. Машины сфотографировали в одном из автосалонов BAIC в Казахстане, куда китайский производитель поставляет 8 различных моделей.

Китайский кроссовер Beijing X7 построен на платформе BMFA собственной разработки BAIC. По своим габаритам машина сопоставима с Mitsubishi Outlander. Модель оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил и роботом с двумя сцеплениями.

Южный автомобиль

Второй моделью станет электрический седан Beijing EU5. Его мощность составляет 218 лошадиных сил, а запаса аккумулятора хватит на 400 километров пути.