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58 минут назад

Новости автомира: Volkswagen отозвал электромобили Volkswagen ID.4 из-за неисправности подушек безопасности

Моя Москва.онлайн

Автомобиль Volkswagen ID.4 необходимо значительно улучшить. Так как порядка пятидесяти машин, выпущенных в 2021 году, были отправлены для замены подушек безопасности у пассажира на переднем сидении, сообщает Центральная служба новостей.

Электромобили Volkswagen ID.4 отозвали из-за неисправности подушек безопасности
Фото: VolkswagenVolkswagen

Оказалось, что в автомобилях была неправильно уложена подушка безопасности. При испытании обнаружили, что порог для верхней части шеи превышен, а это может стать причиной травмы.

В результате производитель отозвал все свои автомобили данной линейки. Дилеры и владельцы будут уведомлены о решении 1 января 2023 года. Известно, что 55 автомобилей Volkswagen ID.4 отозвали в США. Их произвели в период с 26 ноября по 10 декабря 2021 года.

Автоновости,Volkswagen,
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