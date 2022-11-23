Электромобили Volkswagen ID.4 отозвали из-за неисправности подушек безопасности

Автомобиль Volkswagen ID.4 необходимо значительно улучшить. Так как порядка пятидесяти машин, выпущенных в 2021 году, были отправлены для замены подушек безопасности у пассажира на переднем сидении, сообщает Центральная служба новостей.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Оказалось, что в автомобилях была неправильно уложена подушка безопасности. При испытании обнаружили, что порог для верхней части шеи превышен, а это может стать причиной травмы.