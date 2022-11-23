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1 час назад

Новости автомира: завод "Москвич" рассказал о первом автомобиле возрожденного бренда

Газета.Ru

Компактный городской кроссовер «Москвич 3» получит безальтернативный двигатель с двумя вариантами трансмиссии и два экрана в салоне, рассказали представители завода «Москвич» на презентации в столице.

Представители "Москвича" рассказал о первой машине возрожденного бренда
Фото: Антон Новодережкин/ТАССАнтон Новодережкин/ТАСС

Автомобили будут предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (210 Нм). С двигателем сочетается 6-ступенчатая механическая коробка передач либо вариатор.

В салоне «Москвич 3» оборудован цифровой приборной панелью и дисплеем мультимедиа, диагональ каждого экрана составляет 10,25 дюйма. В список оснащения входят аудиосистема с шестью динамиками, электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto Hold и система камер кругового обзора в ряде комплектаций.

Также новинка получила LED-оптику, светодиодные дневные ходовые огни, рейлинги на крыше, электропривод задней двери и 17-дюймовые легкосплавные диски.

Антон Новодережкин/ТАСС

О старте крупноузловой сборки автомобилей «Москвич 3» в столице было объявлено 23 ноября. Продажи машин возрожденной марки запустят в столице в декабре 2022 года, позже автомобили будут доступны в регионах. «Москвич» планирует выпустить 50 тыс. автомобилей в 2023 году.

Ранее сообщалось, что «Москвич 3» представляет собой перелицованную версию компактного кроссовера JAC JS4, а электрический «Москвич 3е» — копию электромобиля JAC iEVs4.

Автоновости,Антон Новодережкин,
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