Российским водителям подготовили новые штрафы

Столичные власти разрабатывают законопроект, согласно которому водителей шумных автомобилей будут привлекать к ответственности в автоматическом режиме при помощи специальных дорожных камер. Транспортные средства нарушителей сотрудники ГИБДД смогут отправлять на штрафстоянки. При этом зафиксировать превышение допустимого шумового порога конкретным автомобилем или мотоциклом в потоке будет крайне сложно. Если поправки в КоАП одобрит Мосгордума, документ направят на согласования с федеральной властью.

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Авторы законопроекта считают, что действующий штраф за шумную езду в размере 500 рублей не останавливает большинство нарушителей. В связи с этим инициативная группа предлагает повысить минимальный штраф до 5000 рублей. Максимальный штраф составит 30 000 рублей. Кроме того, власти отдельных регионов смогут самостоятельно устанавливать размеры штрафов, а транспортные средства нарушителей будут отправлять на штрафстоянки.

Фиксировать нарушения будут дорожные камеры, оборудованные шумомерами. Специалисты сообщают, что в столице уже приступили к тестам подобных комплексов. По мнению экспертов, вычислить в потоке конкретного нарушителя будет непросто, поскольку по правилам фиксировать уровень шума нужно на расстоянии полуметра от выхлопной трубы и не в условиях дорожного движения.

Кроме того, при вынесении денежных штрафов сотрудники ГИБДД смогут опираться исключительно на фиксацию нарушений математическими моделями и нейронными сетями, которые нередко допускают ошибки. В связи с этим специалисты считают, что необходимо продумать работоспособность всех систем, чтобы защитить водителей от ошибок.