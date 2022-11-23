Завод «Москвич» раскрыл производственные планы к 2025 году

«К 2025 году на заводе планируется завершить разработку собственной универсальной платформы, а к концу года — запустить сборку электрокаров с отечественной силовой электроникой. Никаких технических подробностей по этому поводу пока нет. Однако к середине десятилетия "Москвич" намерен выпустить 120 тысяч машин в год, батарейными из которых будут 25 тысяч», — говорится в тексте.