Завод «Москвич» раскрыл производственные планы к 2025 году

Завод «Москвич» планирует к 2025 году производить 120 тысяч автомобилей в год и запустить собственный электромобиль с отечественными комплектующими. Об этом сообщает Авто.ру со ссылкой на представителей предприятия.
«К 2025 году на заводе планируется завершить разработку собственной универсальной платформы, а к концу года — запустить сборку электрокаров с отечественной силовой электроникой. Никаких технических подробностей по этому поводу пока нет. Однако к середине десятилетия "Москвич" намерен выпустить 120 тысяч машин в год, батарейными из которых будут 25 тысяч», — говорится в тексте.
Отмечается, что завод уже приступил к реализации этих планов. В частности, специалисты предприятия начали осваивать крупноузловую сборку вседорожников семейства «Москвич 3». С 2024 года завод намерен начать сварить и окрашивать кузова автомобилей. Также на предприятии хотят значительно повысить число отечественных комплектующих в конструкции машин, в том числе детали кузова, подвески, тормозные системы и рулевое управление.
Увеличивать производство автомобилей «Москвич» планирует поэтапно: к концу 2022 года соберут 600, включая 200 электромобилей, в 2023 году — 50 тысяч, из которых 10 тысяч будут батарейными, в 2024 году — 100 тыся.