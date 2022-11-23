Озвучена стоимость нового "Москвича"

Стоимость автомобиля "Москвич 3", серийное производство которого было запущено в Москве 23 ноября, может составить от 1,6 млн до 2 млн рублей без учета скидки по программе льготного автокредитования.

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Об этом ТАСС сообщил источник на авторынке. Другой собеседник ТАСС подтвердил, что стоимость на уровне 2 млн рублей обсуждалась, но окончательно не утверждена.

"Стоимость нового "Москвич 3" без учета скидки может составить $27-33 тыс. (1,6-2 млн рублей - прим. ТАСС)", - отметил источник ТАСС на авторынке.