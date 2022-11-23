Abart представил электрический хэтчбек 500e .

То, что было в анонсах, теперь стало реальностью – дебютировал электрический «заряженный» хэтчбек Abarth 500e, построенный на основе FIAT 500e нового поколения. Как этого требуют правила жанра, новая горячая версия отличается измененными бамперами, большими колесными дисками и особой графикой.
Силовая установка: Главные изменения скрыты внутри: электродвигатель максимальной мощностью примерно 114 кВт или 155 «лошадей» (крутящий момент 235 Н•м), что обеспечивает ускорение 0-100 км/ч примерно за 7 секунд.
Интересно, что в режиме Turismo отдача двигателя несколько снижена (100 кВт и 220 Нм), и только в специфических режимах Scorpion (Street или Track) можно получить максимум.
А еще интересно, что новый электромобиль Abarth 500e поддерживает 85-киловаттную зарядку, что позволяет добавлять 40 км пробега всего за пять минут подзарядки. Однако полный запас хода на одном заряде аккумулятора 42 кВт ч производитель не объявил.
Салон: Внутри появились спортивные сиденья и руль, алькантара для отделки, оригинальная 7-дюймовая приборная панель.
Последняя получила собственную графику, отображающую скорость движения, заряд аккумулятора, информацию по пройденному маршруту, выбранные настройки движения.
Производство: Наконец, стоит отметить, что Abarth 500e дебютирует в лимитированной версии Scorpionissima, отличающейся максимальной комплектацией. Такой электромобиль будет выпущен количеством всего 1949 экземпляров – в честь года рождения бренда. Символично!