Abart представил электрический хэтчбек 500e .

То, что было в анонсах, теперь стало реальностью – дебютировал электрический «заряженный» хэтчбек Abarth 500e, построенный на основе FIAT 500e нового поколения. Как этого требуют правила жанра, новая горячая версия отличается измененными бамперами, большими колесными дисками и особой графикой.

Фото: Carakoom Carakoom

Силовая установка: Главные изменения скрыты внутри: электродвигатель максимальной мощностью примерно 114 кВт или 155 «лошадей» (крутящий момент 235 Н•м), что обеспечивает ускорение 0-100 км/ч примерно за 7 секунд.

Интересно, что в режиме Turismo отдача двигателя несколько снижена (100 кВт и 220 Нм), и только в специфических режимах Scorpion (Street или Track) можно получить максимум.

А еще интересно, что новый электромобиль Abarth 500e поддерживает 85-киловаттную зарядку, что позволяет добавлять 40 км пробега всего за пять минут подзарядки. Однако полный запас хода на одном заряде аккумулятора 42 кВт ч производитель не объявил.

Салон: Внутри появились спортивные сиденья и руль, алькантара для отделки, оригинальная 7-дюймовая приборная панель.

Последняя получила собственную графику, отображающую скорость движения, заряд аккумулятора, информацию по пройденному маршруту, выбранные настройки движения.