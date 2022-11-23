Audi начала использовать в Q8 e-tron вторичный пластик

Компания Audi начала делать крышки замков ремней безопасности электрического кроссовера Q8 e-tron из переработанного пластика. В ход идут старые детали, которые нельзя отремонтировать и восстановить. Их очищают и с помощью специального химического процесса превращают в пиролизное масло, которое становиться сырьем для новых пластмасс. Доля вторичного гранулята в деталях — 70 процентов.

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Замкнутые производственные циклы — одна из самых радикальных мер защиты окружающей среды. При циркулярной экономике снижается потребление первичного сырья и количество отходов. Производители уже научились перерабатывать батареи и различные пластики, поэтому теперь сделанные из них новые компоненты начинают внедрять в серийные автомобили. Например, Audi использует вторичный пластик для крышек замков ремней безопасности электрического кроссовера Q8 e-tron.

Процесс получения крышек из мусора разработан совместно с нефтехимической компанией LyondellBasell. Сначала старые пластиковые детали очищают от инородных материалов, например, металлических клипс. Затем их измельчают и с помощью химического рециклинга превращают в пиролизное масло, из которого уже можно делать новые пластмассы. Доля вторичного пластикового гранулята в деталях составляет минимум 70 процентов (определяется методом баланса масс). Таким путём первичное сырье используется дольше и снижаются расходы на его покупку.