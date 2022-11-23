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25 минут назад

Новости автомира: В России запатентовали дизайн нового китайского внедорожника Tank

Motor.ru

Китайский концерн Great Wall Motor подал в Роспатент заявку на регистрацию внешнего вида нового рамного внедорожника Tank 400. Брутальная новинка должна в будущем появиться на отечественном рынке. Автомобиль дополнит модельный ряд марки, которая уже в ближайшее время планирует продавать в России среднеразмерный Tank 300 и премиальный Tank 500. Судя по изображениям, «четырехсотый» практически не будет отличаться от прототипа, который компания представила в прошлом году.

В России запатентовали дизайн нового китайского внедорожника Tank
Фото: Tank 400Tank 400

Как и весь модельный ряд бренда Tank 400 отличается брутальной внешностью с грубыми формами кузова. Подобная стилистика характерна для линейки, которую маркетологи компании называют «Механические звери», куда помимо «четырехсотого» входят Tank 300 и Tank 700. Данные автомобили ориентированы на любителей бездорожья. Кроме того, у бренда есть направление «Роскошные флагманы», включающее в себя премиальные Tank 500 и Tank 800, которые подойдут для поклонников премиум-сегмента.

Технические характеристики Tank 400 компания пока не раскрыла. Известно, что внедорожник построен на рамной платформе, которая лежит в основе Haval H9.

В качестве моторной гаммы инженеры могут предложить двухлитровый турбомотор мощностью 227 лошадиных сил или трехлитровый V6 с двумя турбинами, отдача которого составит 360 лошадиных сил. Оба агрегата дополнят автоматической трансмиссией.

В середине ноября в России появились в продаже внедорожники Tank 500, ввезенные по параллельному импорту. Стоимость китайских моделей начинается от 5,1 миллиона рублей.

Автоновости,Роспатент,
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