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1 час назад

Новости автомира: Коды 80, 81, 84 и 85 закрепили на госномерах в новых регионах РФ

Илья Родин

МВД России закрепило коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров машин новых регионов, вошедших в состав РФ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Коды 80, 81, 84 и 85 закрепили на госномерах в новых регионах РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что соответствующий приказ был опубликован в среду, 23 ноября.

Согласно документу, перечень цифровых кодов регионов России, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, дополнен новыми строками.

В частности, в него внесены такие строки: «Донецкая Народная Республика - код 80, Луганская Народная Республика - код 81, Херсонская область - код 84, Запорожская область - код 85».

Автоновости,МВД России,
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