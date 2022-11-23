Коды 80, 81, 84 и 85 закрепили на госномерах в новых регионах РФ

МВД России закрепило коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров машин новых регионов, вошедших в состав РФ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
Отмечается, что соответствующий приказ был опубликован в среду, 23 ноября.
Согласно документу, перечень цифровых кодов регионов России, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, дополнен новыми строками.
В частности, в него внесены такие строки: «Донецкая Народная Республика - код 80, Луганская Народная Республика - код 81, Херсонская область - код 84, Запорожская область - код 85».