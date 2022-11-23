Внедорожные Porsche 911 покорили пустыню Южной Америки

Porsche 911 является одним из самых популярных спортивных автомобилей в мире. Несмотря на довольно компактные размеры, тюнеры из компании Kalmar Automotive сумели превратить легендарную модель в сверхпроходимый спорткар. Специалисты построили на базе двух серийных автомобилей модифицированные вседорожники, за рулем которых пилоты отправились в 39-дневное путешествие по пустыне Южной Америки протяженностью около 11 000 километров.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Специально для путешествия по Южной Америке инженеры оборудовали 911 каркасами безопасности, модифицировали подвески, усилили амортизаторы, а также обновили трансмиссии и установили новые колеса.

Путешествие началось в Перу, а закончилось в аргентинском городе Ушуайа. Вместе с модифицированными 911 в поездку отправилась пара доработанных Cayenne. За 39-дневный марш-бросок автомобили испытали всевозможные суровые условия бездорожья. Тюнингованные машины проехали через озеро Титикака, пересекли пустыню Атакама, а также устроили тест-драйв на Панамериканском шоссе.

Модифицированные автомобили подготовила фирма Kalmar Automotive, которая занимается доработкой модельного ряда Porsche на заказ. В списке моделей тюнеров присутствуют два Cayenne Kalmar RS и RS-R, оборудованные 3,9-литровой «шестеркой» мощностью 345 лошадиных сил и 4,1-литровым мотором, отдача которого достигает 400 лошадиных сил.