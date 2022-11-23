Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: Внедорожные Porsche 911 покорили пустыню Южной Америки

Motor.ru

Porsche 911 является одним из самых популярных спортивных автомобилей в мире. Несмотря на довольно компактные размеры, тюнеры из компании Kalmar Automotive сумели превратить легендарную модель в сверхпроходимый спорткар. Специалисты построили на базе двух серийных автомобилей модифицированные вседорожники, за рулем которых пилоты отправились в 39-дневное путешествие по пустыне Южной Америки протяженностью около 11 000 километров.

Внедорожные Porsche 911 покорили пустыню Южной Америки
Фото: Motor.ruMotor.ru

Специально для путешествия по Южной Америке инженеры оборудовали 911 каркасами безопасности, модифицировали подвески, усилили амортизаторы, а также обновили трансмиссии и установили новые колеса.

Путешествие началось в Перу, а закончилось в аргентинском городе Ушуайа. Вместе с модифицированными 911 в поездку отправилась пара доработанных Cayenne. За 39-дневный марш-бросок автомобили испытали всевозможные суровые условия бездорожья. Тюнингованные машины проехали через озеро Титикака, пересекли пустыню Атакама, а также устроили тест-драйв на Панамериканском шоссе.

Модифицированные автомобили подготовила фирма Kalmar Automotive, которая занимается доработкой модельного ряда Porsche на заказ. В списке моделей тюнеров присутствуют два Cayenne Kalmar RS и RS-R, оборудованные 3,9-литровой «шестеркой» мощностью 345 лошадиных сил и 4,1-литровым мотором, отдача которого достигает 400 лошадиных сил.

В середине ноября Porsche представил внедорожную модификацию спорткара 911. Новинку под названием Dakar стоимостью 13,5 миллионов рублей выполнили в стилистике машины-победителя ралли «Париж-Дакар».

Автоновости,Porsche 911,Porsche,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители