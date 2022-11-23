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56 минут назад

Чешская компания Praga представила 700-сильный гиперкар Bohema

Моя Москва.онлайн

На днях был представлен дорожный гиперкар Bohema, который впервые произвела чешская компания Praga. Отметим, что турбомотор использовался мощностью 700 л.с. и 724 Нм, пишет Центральная Служба Новостей.

Новый Bohema построен на базе карбонового монокока, к которому крепятся карбоновые же кузовные панели, разработанные специалистами Praga. Также стало известно, что вес гиперкара составляет всего 1 000 кг.

Представители компании сообщили, что максимальная скорость новинки составляет лишь 300 км/ч. Специалисты признались, что данное ограничение достаточно для дорог общего пользования и даже для гоночных трасс.

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