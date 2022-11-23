Чешская компания Praga представила 700-сильный гиперкар Bohema

На днях был представлен дорожный гиперкар Bohema, который впервые произвела чешская компания Praga. Отметим, что турбомотор использовался мощностью 700 л.с. и 724 Нм, пишет Центральная Служба Новостей.

Новый Bohema построен на базе карбонового монокока, к которому крепятся карбоновые же кузовные панели, разработанные специалистами Praga. Также стало известно, что вес гиперкара составляет всего 1 000 кг.