Чешская компания Praga представила 700-сильный гиперкар Bohema

На днях был представлен дорожный гиперкар Bohema, который впервые произвела чешская компания Praga. Отметим, что турбомотор использовался мощностью 700 л.с. и 724 Нм, пишет Центральная Служба Новостей.
Новый Bohema построен на базе карбонового монокока, к которому крепятся карбоновые же кузовные панели, разработанные специалистами Praga. Также стало известно, что вес гиперкара составляет всего 1 000 кг.
Представители компании сообщили, что максимальная скорость новинки составляет лишь 300 км/ч. Специалисты признались, что данное ограничение достаточно для дорог общего пользования и даже для гоночных трасс.