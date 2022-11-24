Раскрыты «китайцы», которых будут собирать в России вместо Kia

Обозреватель телеграм-канала «Русский автомобиль» раскрыл «китайцев», которых будут собирать в России вместо Kia и Hyundai. Инсайдер уверен: на «Автоторе» идёт подготовка к производству седана BAIC Beijing EU5 и кроссовера BAIC Beijing X7. Оба автомобиля сфотографированы в Казахстане, однако версии для нашей страны должны быть похожи. До санкций на калининградском заводе выпускали двадцать четыре модели концернов Hyundai и BMW.

Фото: © Сергей Цыганов / «Русский автомобиль» © Сергей Цыганов / «Русский автомобиль»

Beijing EU5 — электрический седан длиной 4650 миллиметров с единственным электродвигателем спереди и тяговой батареей между осями. В зависимости от версии электромотор развивает 163 лошадиные силы и 240 Нм или 218 лошадиных сил и 300 Нм; запас хода варьируется в диапазоне от 401 до 501 километра по щадящему циклу WLTC. Цена в Китае — от 136 900 юаней (1,16 миллиона рублей).

У «пятёрки» есть и исходная модель с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями. Базовый седан Beijing EU5 Plus со 113-сильным (142 Нм) «атмосферником» может оснащаться 5-ступенчатой «механикой» или вариатором, более мощная турбированная версия (150 сил, 210 Нм) — только вариатором. Цены варьируются от 69 900 до 100 900 юаней (600-850 тысяч рублей).

Beijing X7 — кроссовер длиной 4710 миллиметров с безальтернативным бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра (188 сил, 275 Нм). На самую простую версию в Китае ставится 6-ступенчатая «механика», но основная трансмиссия — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Передний привод безальтернативен, хотя задняя подвеска многорычажная. Цена в Поднебесной — от 104 900 до 149 900 юаней (0,9-1,25 миллиона рублей).