ОСАГО захотели проверить из-за обвинений в невыплатах

Документ направил председатель партии Сергей Миронов , по словам которого, страховщики периодически не выплачивают долю страховой премии, определенную федеральным законом и предназначенную для возмещения ущерба в случае автоаварии. Размер премии, по словам парламентария, составляет как минимум 80% от стоимости полиса ОСАГО.

В письме в адрес генпрокурора сказано, что размер выплат, направленных на ремонт автотранспорта по системе обязательного страхования, составил 135,8 млрд из 231,7 млрд рублей (58,6%) в 2020 году и 150,8 млрд из 236 млрд (63,8%) в 2021 году. Куда пошли оставшиеся средства – не сообщается. Также из обращения следует, что, несмотря на наличие у страховщиков сформированных резервов по выплатам, Центробанк РФ вновь расширил тарифный коридор по ОСАГО на 26%, что значительно повысило стоимость полисов для большинства владельцев автомобилей.