ОСАГО захотели проверить из-за обвинений в невыплатах

Депутаты Госдумы от «Справедливой России - За правду» попросили Генпрокуратуру России проверить эффективность работы системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщают «Известия» со ссылкой на обращение на имя генерального прокурора Игоря Краснова.
Документ направил председатель партии Сергей Миронов, по словам которого, страховщики периодически не выплачивают долю страховой премии, определенную федеральным законом и предназначенную для возмещения ущерба в случае автоаварии. Размер премии, по словам парламентария, составляет как минимум 80% от стоимости полиса ОСАГО.
В указании Банка России РФ «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств» говорится, что 77% премии направляется на обеспечение текущих страховых возмещений, 3% - на резервы по компенсациям, 20% - на администрирование процедур оформления полиса.
В письме в адрес генпрокурора сказано, что размер выплат, направленных на ремонт автотранспорта по системе обязательного страхования, составил 135,8 млрд из 231,7 млрд рублей (58,6%) в 2020 году и 150,8 млрд из 236 млрд (63,8%) в 2021 году. Куда пошли оставшиеся средства – не сообщается. Также из обращения следует, что, несмотря на наличие у страховщиков сформированных резервов по выплатам, Центробанк РФ вновь расширил тарифный коридор по ОСАГО на 26%, что значительно повысило стоимость полисов для большинства владельцев автомобилей.