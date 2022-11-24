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2 часа назад

«Известия»: депутаты Госдумы просят Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО

Елена Прошина

Депутаты Госдумы от «Справедливой России - За правду» попросили Генпрокуратуру России проверить эффективность работы системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщают «Известия» со ссылкой на обращение на имя генерального прокурора Игоря Краснова.

ОСАГО захотели проверить из-за обвинений в невыплатах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ направил председатель партии Сергей Миронов, по словам которого, страховщики периодически не выплачивают долю страховой премии, определенную федеральным законом и предназначенную для возмещения ущерба в случае автоаварии. Размер премии, по словам парламентария, составляет как минимум 80% от стоимости полиса ОСАГО.

В указании Банка России РФ «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств» говорится, что 77% премии направляется на обеспечение текущих страховых возмещений, 3% - на резервы по компенсациям, 20% - на администрирование процедур оформления полиса.

В письме в адрес генпрокурора сказано, что размер выплат, направленных на ремонт автотранспорта по системе обязательного страхования, составил 135,8 млрд из 231,7 млрд рублей (58,6%) в 2020 году и 150,8 млрд из 236 млрд (63,8%) в 2021 году. Куда пошли оставшиеся средства – не сообщается. Также из обращения следует, что, несмотря на наличие у страховщиков сформированных резервов по выплатам, Центробанк РФ вновь расширил тарифный коридор по ОСАГО на 26%, что значительно повысило стоимость полисов для большинства владельцев автомобилей.

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