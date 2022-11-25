Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

Во Владивостоке заработали первые платные парковочные зоны

ТАССиещё 2

Первые зоны платного парковочного пространства заработали в пятницу во Владивостоке, ожидается, что это позволит обеспечить свободные места для парковки в том числе в часы пик, чтобы в центральной части города всегда можно было припарковаться. Об этом сообщила пресс-служба компании "Цифровое Приморье".

Во Владивостоке заработали первые платные парковочные зоны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Цели введения платных парковочных зон - обеспечить наличие свободных мест для парковки даже в часы пик для того, чтобы люди, приехавшие в центр по делам, всегда могли ненадолго припарковать свой автомобиль, повысить оборачиваемость парковочных мест, организовать парковочное пространство, сократить количество нарушений правил парковки, повысить популярность общественного транспорта, сократить потоки личного автотранспорта и повысить скорость движения транспорта в центре города", - говорится в сообщении.

Видео дня

Парковки будут платными с 08:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. Вечером, ночью и ранним утром, с 19:00 до 08:00, а также в выходные и нерабочие праздничные дни парковки бесплатны для всех. Стоимость часа составляет от 35 до 75 рублей, парковка на двух участках улиц в центре Владивостока - возле музея Арсеньева на Светланской и в районе сквера Побратимов на Семеновской - обойдется дороже (100 рублей в час). Для жителей домов, включенных в территориальные зоны платных парковочных зон, предусмотрены резидентные льготные разрешения.

Из девяти зон, заработавших в пятницу, две закрытого типа, на остальных нет шлагбаумов и парковщиков. В зонах платной парковки действуют два правила: предоплата и парковка в строгом соответствии с дорожной разметкой. В них будут курсировать специальные автомобили со встроенными автоматическими устройствами распознавания номеров, которые будут считывать госномер машины и направлять в систему, определяющую время стоянки и данные об оплате. Второй этап платных парковочных зон во Владивостоке запустят 25 декабря.

"Цифровое Приморье" - концессионер, вкладывающий в развитие городской инфраструктуры 5 млрд рублей. По соглашению с правительством Приморского края компания реализует 30 сервисов в четырех городах края в различных областях, таких как транспорт, ЖКХ, образование, безопасность и другие. Это, в частности, сервис контроля доступа в школы, карты учащегося, карта жителя, умные светофоры, аэровоздушный мониторинг, цифровые остановки, туристические информационные киоски, весогабаритный контроль и другие.

Все созданные сервисы и программы переходят в собственность региона, все объекты концессии - в собственность муниципалитетов. Концессионер обязан содержать сервисы и имущество в рабочем состоянии в течение 11 лет.

Автоновости,Платные парковки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители