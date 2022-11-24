Jeep обещает $40 тысяч за название для Wagoneer на батарейках

Jeep готовится к полноценной премьере электрической версии Wagoneer — 600-сильного внедорожника, пока известного под именем Wagoneer S. Однако в продажу он поступит под другим названием. Каким оно будет, пока не знают и в самой компании: компания обратилась к пользователям сети за помощью в выборе подходящего нейминга. Конкурс продлится со среды 23 ноября по пятницу 2 декабря.

Фото: Jeep Jeep

Предложить свой вариант названия для Wagoneer на батарейках можно на специально созданной страничке с формой для заполнения. Фантазию автором ничем не ограничивают, за исключением количества символов: их должно быть не более 50. Победитель получит поездку на горнолыжный курорт Джексон Хоул в штате Вайоминг. В тур включены авиабилеты, стоимость проживания, билеты на подъемники, услуги гида и инструктаж. Также к нему прилагается подарочная карта на тысячу долларов одного из местных магазинов. Общая стоимость такого подарка — 40 тысяч долларов или 2,4 миллиона рублей.

Wagoneer S станет одним из нескольких новых электрокаров, запланированных Jeep на текущую пятилетку. В 2023 году в продажу в Европе поступит в продажу компакт-кросс Avenger с запасом хода 400 километров, который встанет на ступеньку ниже Renegade. В 2024-м начнется производство батарейного аналога Wrangler — Recon, предназначенного для рынка США. В тот же срок на конвейер встанет и Wagoneer S.