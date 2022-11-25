Xiaomi собирается потеснить лидеров мирового рынка электрокаров

Компания Xiaomi продолжает работу над собственным автомобилем. После долгого затишья ее генеральный директор Лэй Цзюнь сделал громкое заявление: техногигант собирается потеснить лидеров мирового рынка электрокаров, продавая более 10 миллионов машин ежегодно. По его словам, когда индустрия батарейных машин достигнет «зрелости», 80 процентов рынка будет принадлежать пяти брендам — и Xiaomi намерена войти в их число.

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Xiaomi создала собственное автомобильное подразделение в 2021 году. С тех пор информация о первенце техногиганта просачивалась только через инсайдеров, а официальных заявлений не было — до сих пор. Согласно свежему квартальному отчету, Xiaomi инвестировала порядка 829 миллионов юаней (семь миллиардов рублей) в новые разработки, включая умные электромобили.

Ранее Лэй Цзюнь называл выход Xiaomi на новый рынок «вынужденным шагом», продиктованным растущей интеграцией гаджетов и автомобилей. Так, пользователь, окруживший себя электроникой Xiaomi, наверняка хотя бы обратит внимание на машину той же фирмы — и наоборот. Теперь же ясно, что компания не только планирует дополнить свой профиль новым продуктом, но и метит в лидеры рынка.