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32 минуты назад

Новости автомира: в Госдуме призвали Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО

Елена Прошина

Депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить механизм работы ОСАГО. Об этом пишут «Известия».

В Госдуме призвали Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, страховщики зачастую не выплачивают долю страховой премии, определенную законом и предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП.

Так, согласно статистики, размер выплат, направленных на ремонт машин по ОСАГО в 2020 году, составил 135,8 млрд рублей из 231,7 млрд рублей. В 2021 году страховые компании собрали 236 млрд рублей, направив на компенсации 150,8 млрд рублей.

Миронов также обращает внимание на то, что, несмотря на созданные резервы у страховых компаний, Центробанк снова расширил тарифный коридор по ОСАГО на 26%. Это в свою очередь повысило цены на полисы.

«Процент отказывающихся от страховки уже критический, а штраф в 800 рублей не работает. Единственный способ сохранить ОСАГО в нынешнем виде — это наведение прокуратурой порядка в этой отрасли», — сказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Напомним, с 1 октября в России изменились правила ОСАГО. Нововведения касаются некоторых прав и обязанностей автовладельцев и потерпевших в ДТП. Так, теперь страховые компании могут узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автомобилиста.

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