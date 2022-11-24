В Госдуме призвали Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО

Депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить механизм работы ОСАГО. Об этом пишут «Известия».

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По мнению председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, страховщики зачастую не выплачивают долю страховой премии, определенную законом и предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП.

Так, согласно статистики, размер выплат, направленных на ремонт машин по ОСАГО в 2020 году, составил 135,8 млрд рублей из 231,7 млрд рублей. В 2021 году страховые компании собрали 236 млрд рублей, направив на компенсации 150,8 млрд рублей.

Миронов также обращает внимание на то, что, несмотря на созданные резервы у страховых компаний, Центробанк снова расширил тарифный коридор по ОСАГО на 26%. Это в свою очередь повысило цены на полисы.

«Процент отказывающихся от страховки уже критический, а штраф в 800 рублей не работает. Единственный способ сохранить ОСАГО в нынешнем виде — это наведение прокуратурой порядка в этой отрасли», — сказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.