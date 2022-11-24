В России импортозаместили зарядки для электрокаров

В Москве создали устройство для зарядки электромобилей, которое полностью состоит из отечественных деталей. Оно весит 15 килограммов и его можно разместить на стене вертикально – это позволяет использовать станцию как для зарядки аккумулятора электрокаров на городских или промышленных объектах, так и в домашних условиях. Импортозамещенная зарядка подходит для эксплуатации в любых климатических зонах России благодаря влаго- и пылезащитным свойствам, сообщает портал Mos.ru.

Фото: Mos.ru Mos.ru

За программную часть устройства отвечала компания «Моситлаб», зарядный кабель с полимерной оболочкой из «инновационного химического состава» изготовлен «Москабелем», а корпус станции распечатан на 3D-принтере, принадлежащем «Москабельмет». Остальные комплектующие тоже локального производства.

Видео дня

В зарядной станции предусмотрена функция автоматического отключения от сети не только по окончании заряда, но и в случае, если кабель повредится, произойдут обрыв соединения или утечка. Разработчики при этом подчеркивают, что сам кабель устойчив к солнечному излучению, истиранию, гидролизу (не разрушается при контакте с водой), воздействиям микроорганизмов и агрессивных сред, таких как масло, бензин и дизельное топливо.

По данным «Автостата», на сегодняшний день в России насчитывается 4367 установленных точек для зарядки электрокаров, из которых 3679 – станции медленной зарядки, а 688 – быстрой. Среднее время медленной зарядки составляет 1 час 36 минут, а быстрой – 54 минуты. Лидерами по количеству установленных станций являются Московская область (630 шт.), Москва (360 шт.) и Краснодарский край (220 шт.).