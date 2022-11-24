Российский завод Nissan перешел в собственность НАМИ

ФГУП «НАМИ» стало владельцем 100% уставного капитала ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (автомобильный завод в Санкт-Петербурге). Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Алексей Лебедев/РИА «Новости» Алексей Лебедев/РИА «Новости»

Отмечается, что по данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения внесены в учредительные документы 23 ноября.

О том, что исполнительный комитет Nissan одобрил продажу предприятия в Санкт-Петербурге и других российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», стало известно 11 октября.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге заработал в июне 2009 года. С конвейера предприятия сходили кроссоверы X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Производственная мощность завода составляла 100 тыс. автомобилей в год.