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1 час назад

Новости автомира: петербургский автозавод Nissan стал собственностью НАМИ

Лера Букина

100% уставного капитала ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (автомобильный завод в Санкт-Петербурге) были передены ФГУП «НАМИ». Об этом сообщает «Интерфакс».

Российский завод Nissan перешел в собственность НАМИ
Фото: Алексей Лебедев/РИА «Новости»Алексей Лебедев/РИА «Новости»

Согласно сведением ЕГРЮЛ, корректировки внесли в в учредительные документы в среду, 23 ноября.

О решении японского автоконцерна Nissan продать ФГУП «НАМИ» свою российскую производственную площадку в Петербурге (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») стало известно в октябре. Сделка включает в себя также производственные и научно-исследовательские мощности концерна в Петербурге, центр продаж и маркетинга в столице.

Как ранее подчеркивалось, сотрудники российского подразделения Nissan будут продолжать работать на текущих позициях в течение ближайших 12 месяцев после того, как активы передадут в госсобственность РФ.

Завод открыли в Петербурге в 2009 году.

В минувшем сентябре стало известно о продлении на заводе Nissan в Санкт-Петербурге простоя до конца 2022 года. Японское издание Nikkei Shimbun сообщило, что решение связано со сложностями с поставкой запчастей из Европы и Японии.

Автоновости,Nissan,
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