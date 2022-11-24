Российский завод Nissan перешел в собственность НАМИ

100% уставного капитала ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (автомобильный завод в Санкт-Петербурге) были передены ФГУП «НАМИ». Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно сведением ЕГРЮЛ, корректировки внесли в в учредительные документы в среду, 23 ноября.
О решении японского автоконцерна Nissan продать ФГУП «НАМИ» свою российскую производственную площадку в Петербурге (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») стало известно в октябре. Сделка включает в себя также производственные и научно-исследовательские мощности концерна в Петербурге, центр продаж и маркетинга в столице.
Как ранее подчеркивалось, сотрудники российского подразделения Nissan будут продолжать работать на текущих позициях в течение ближайших 12 месяцев после того, как активы передадут в госсобственность РФ.
Завод открыли в Петербурге в 2009 году.
В минувшем сентябре стало известно о продлении на заводе Nissan в Санкт-Петербурге простоя до конца 2022 года. Японское издание Nikkei Shimbun сообщило, что решение связано со сложностями с поставкой запчастей из Европы и Японии.