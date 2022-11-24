Российский завод Nissan перешел в собственность НАМИ

100% уставного капитала ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (автомобильный завод в Санкт-Петербурге) были передены ФГУП «НАМИ». Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Алексей Лебедев/РИА «Новости» Алексей Лебедев/РИА «Новости»

Согласно сведением ЕГРЮЛ, корректировки внесли в в учредительные документы в среду, 23 ноября.

О решении японского автоконцерна Nissan продать ФГУП «НАМИ» свою российскую производственную площадку в Петербурге (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») стало известно в октябре. Сделка включает в себя также производственные и научно-исследовательские мощности концерна в Петербурге, центр продаж и маркетинга в столице.

Как ранее подчеркивалось, сотрудники российского подразделения Nissan будут продолжать работать на текущих позициях в течение ближайших 12 месяцев после того, как активы передадут в госсобственность РФ.

Завод открыли в Петербурге в 2009 году.