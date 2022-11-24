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1 час назад

Кто стал владельцем автозавода Nissan в Петербурге

РИА "ФедералПресс"

ФГУП «НАМИ» приобрело завод Nissan в Северной столице. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ.

Кто стал владельцем автозавода Nissan в Петербурге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В периметр сделки также вошли производственные и научно-исследовательские мощности концерна в Петербурге, центр продаж и маркетинга в Москве», – говорится в сообщении.

Следует отметить, что японский автоконцерн Nissan сохраняет право обратного выкупа в течение шести лет, пишет «Интерфакс». Напомним, что компания приняла решение прекратить производство автомобилей в РФ.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Nissan оплатит простой 2 тысячам своих сотрудников в Петербурге в течение года.

Автоновости,Nissan,
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