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1 час назад

Новости автомира: дилеры просят распространить льготное автокредитование на Renault

Motor.ru

Российские дилеры обратились в Министерство промышленности и торговли с просьбой расширить программы льготного автокредитования, включив в них модели Renault. Как пишет РИА «Новости», такое предложение звучит не впервые, но ответа от министерства продавцы пока не получили. Машины были закуплены еще весной по высоким тарифам, и теперь дилеры не могут ни найти покупателей, ни снизить цены, а потому просят содействия государства.

Дилеры просят распространить льготное автокредитование на Renault
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным источника из отрасли, в российских автосалонах осталось порядка пяти тысяч нераспроданных Renault. У всех машин высокая себестоимость из-за весенних скачков курса, а потому продавать их приходится по высокой цене. «В этом и проблематика — такая мера очень бы помогла реализовать их», — сказал собеседник агентства, имея в виду включение Renault в госпрограмму льготного кредитования.

Судя по маркетплейсам, кроссовер Duster в наличии дилеры предлагают по цене от 1,8 миллиона рублей за версию Life с 117-сильным мотором 1.6. Стоимость указана без учета скидок, которые дают за сдачу машины в трейд-ин и оформление кредита. Начальная цена Arkana превышает два миллиона рублей, а за Logan просят более 1,2 миллиона.

На этой неделе стало известно, что программа господдержки спроса продлена на 2023 год. Она пополняется новыми моделями: осенью в перечень попал кроссовер Haval Jolion, позже — российско-китайские электрокары Evolute. Благодаря расширению специнвестконтракта (СПИК) к ним могут присоединиться и новые «Москвичи», производство которых стартовало 23 ноября.

Автоновости,Renault,
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