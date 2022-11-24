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1 час назад

Новости автомира: новый Mercedes-Benz E-класса показал переднюю часть и салон

Carakoom

Уже скоро должен дебютировать новый Mercedes E-Class. Бизнес-седан уже не раз попадал в объективы фотошпионов. Новые шпионские снимки демонстрируют увеличенные размеры, скрытые выдвижные дверные ручки и элегантный силуэт.

Новый Mercedes-Benz E-класса показал "личико"
Фото: CarakoomCarakoom

Подробнее: Также появилось изображение вероятной передней части нового Mercedes E-Class: радиаторная решетка с хромированными полосами и черной глянцевой отделкой, фары в виде перевернутой «восьмерки».

Немало перемен ожидает также и салон: передняя панель с массивом дерева, отдельно стоящие дисплеи, почти вертикальные вентиляционные дефлекторы в углах дверей.

Carakoom

Двигатели: Основу гаммы новой модели Mercedes E-Class будут составлять 4-цилиндровые 2-литровые двигатели – бензиновые и дизельные.

Вершиной же модельной линейки станет Mercedes-AMG Е53 с 680-сильным гибридным двигателем. Появление версий с мотором V8 пока под большим вопросом, ведь времена уже не те.

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