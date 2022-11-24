Новый Mercedes-Benz E-класса показал "личико"

Уже скоро должен дебютировать новый Mercedes E-Class. Бизнес-седан уже не раз попадал в объективы фотошпионов. Новые шпионские снимки демонстрируют увеличенные размеры, скрытые выдвижные дверные ручки и элегантный силуэт.

Фото: Carakoom Carakoom

Подробнее: Также появилось изображение вероятной передней части нового Mercedes E-Class: радиаторная решетка с хромированными полосами и черной глянцевой отделкой, фары в виде перевернутой «восьмерки».

Немало перемен ожидает также и салон: передняя панель с массивом дерева, отдельно стоящие дисплеи, почти вертикальные вентиляционные дефлекторы в углах дверей.

Carakoom

Двигатели: Основу гаммы новой модели Mercedes E-Class будут составлять 4-цилиндровые 2-литровые двигатели – бензиновые и дизельные.