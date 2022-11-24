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44 минуты назад

Концерн Volkswagen уверен, что автономные автомобили станут массовыми к 2030 году

ПроКроссовер.ру

Генеральный директор Volkswagen (VW) Томас Шафер считает, что автономные автомобили автопроизводителя станут популярными во всем мире к 2030 году. Он также сказал, что автопроизводитель «укрепляет свои партнерские отношения в области развития».

Volkswagen уверен, что беспилотники станут массовыми к 2030 году
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Volkswagen планирует разработать большую часть программного обеспечения, необходимого для беспилотных автомобилей, собственными силами. Volkswagen работает над собственными операционными системами для автономных автомобилей, чтобы иметь шанс конкурировать с крупными технологическими фирмами, такими как Apple и Amazon в области данные электромобиля.

«Наша цель — предложить нашим клиентам самые мощные функции в кратчайшие сроки и наладить разработку с максимальной рентабельностью», — добавил он.

Шафтер также рассказал о некоторых проблемах VW с внедрением беспилотных автомобилей.

«Это законодательство, системы камер, чипы, энергопотребление и скорость вычислений. Автомобиль станет самым большим устройством для сбора данных. Это действительно сложно».

Томас Шафер также сказал: «Технология уже существует, и мы проводим тесты беспилотного вождения в Гамбурге и Мюнхене. Стоимость таких автомобилей по-прежнему непомерно высока, потому что объемы производства настолько малы, и всегда будет необходимость доказать, что система может водить лучше, чем люди. Законодательство в этой сфере важно, и ситуация в каждой стране совершенно разная».

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