Volkswagen уверен, что беспилотники станут массовыми к 2030 году

Генеральный директор Volkswagen (VW) Томас Шафер считает, что автономные автомобили автопроизводителя станут популярными во всем мире к 2030 году. Он также сказал, что автопроизводитель «укрепляет свои партнерские отношения в области развития».

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Volkswagen планирует разработать большую часть программного обеспечения, необходимого для беспилотных автомобилей, собственными силами. Volkswagen работает над собственными операционными системами для автономных автомобилей, чтобы иметь шанс конкурировать с крупными технологическими фирмами, такими как Apple и Amazon в области данные электромобиля.

«Наша цель — предложить нашим клиентам самые мощные функции в кратчайшие сроки и наладить разработку с максимальной рентабельностью», — добавил он.

Шафтер также рассказал о некоторых проблемах VW с внедрением беспилотных автомобилей.

«Это законодательство, системы камер, чипы, энергопотребление и скорость вычислений. Автомобиль станет самым большим устройством для сбора данных. Это действительно сложно».