Российские дилеры сочли необходимым включить автомобили французского бренда Renault в программу льготного автокредитования. С соответствующей инициативой они решили обратиться в Минпромторг, передает РИА Новости.

По словам источника агентства, этот вопрос дилеры поднимали не раз. В частности, они выступили с таким предложением на прошедшем форуме РОАД, добавил собеседник. При этом он указал на отсутствие в настоящее время ответа от представителей министерства.

По словам источника, в общей сложности в дилерских центрах страны насчитывается порядка 5 тысяч автомобилей бренда. Он подчеркнул, что на складах остались автомобили, которые весной были закуплены по очень высокой цене. Следовательно, у них слишком высокая себестоимость, отметил собеседник.

Распространение на Renault льготного автокредитования помогло реализовать машины, считает источник.