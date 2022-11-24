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55 минут назад

Новости автомира: дилеры Renault просят государство оплатить машины для граждан

Лера Букина

Российские дилеры сочли необходимым включить автомобили французского бренда Renault в программу льготного автокредитования. С соответствующей инициативой они решили обратиться в Минпромторг, передает РИА Новости.

По словам источника агентства, этот вопрос дилеры поднимали не раз. В частности, они выступили с таким предложением на прошедшем форуме РОАД, добавил собеседник. При этом он указал на отсутствие в настоящее время ответа от представителей министерства.

По словам источника, в общей сложности в дилерских центрах страны насчитывается порядка 5 тысяч автомобилей бренда. Он подчеркнул, что на складах остались автомобили, которые весной были закуплены по очень высокой цене. Следовательно, у них слишком высокая себестоимость, отметил собеседник.

Распространение на Renault льготного автокредитования помогло реализовать машины, считает источник.

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Автоновости,Видео,Renault,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Минпромторг,Правительство Москвы,
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