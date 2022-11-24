Российские дилеры сочли необходимым включить автомобили французского бренда Renault в программу льготного автокредитования. С соответствующей инициативой они решили обратиться в Минпромторг, передает РИА Новости.
По словам источника агентства, этот вопрос дилеры поднимали не раз. В частности, они выступили с таким предложением на прошедшем форуме РОАД, добавил собеседник. При этом он указал на отсутствие в настоящее время ответа от представителей министерства.
По словам источника, в общей сложности в дилерских центрах страны насчитывается порядка 5 тысяч автомобилей бренда. Он подчеркнул, что на складах остались автомобили, которые весной были закуплены по очень высокой цене. Следовательно, у них слишком высокая себестоимость, отметил собеседник.
Распространение на Renault льготного автокредитования помогло реализовать машины, считает источник.
Весной французский автоконцерн Renault принял решение передать свой завод «Рено Россия» московскому правительству. После того, как сделка завершилась, заводу дали название «Москвич».