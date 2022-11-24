Стала известна примерная стоимость нового «Москвича»

Стала известна примерная стоимость нового кроссовера «Москвич 3». Как сообщает источник ТАСС на авторынке, его цена может составить от 1,6 до 2 млн рублей без учета скидки по программе льготного автокредита.

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При этом другой собеседник агентства подтвердил, что цена на уровне 2 млн рублей обсуждалась, но окончательно не была утверждена руководством завода. В пресс-службе «Москвича» заявили, что пока не называют цену автомобиля.

Напомним, что 23 ноября возобновилась работа автозавода «Москвич» — на нем запустили серийное производство нового городского кроссовера «Москвич 3». Старт продаж модели в Москве запланирован на январь 2023 года, в других городах — на март.

Ранее автозавод сертифицировал две новые модели кроссоверов — «Москвич 3» (версия китайского кроссовера JAC JS4) и «Москвич 3е» (версия электрического JAC iEVs4). Гендиректор автомобильного завода Дмитрий Пронин заявлял о намерении предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей, часть из которых будет иметь электрическую начинку.