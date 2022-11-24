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31 минуту назад

Новости автомира: Hyundai возродит 48-летнее купе вместе с создателями оригинальной модели

Motor.ru

Компания Hyundai объявила о сотрудничестве с итальянской студией GFC Style, которой руководит знаменитый дизайнер Джорджетто Джуджаро вместе со своим сыном Фабрицио. В рамках партнерства они возродят концепт Hyundai Pony Coupe 1974 года, который 48 лет назад представили в рамках автосалона в Турине. Примечательно, что тогда именно Джуджаро работал над созданием концептуального автомобиля.

Hyundai возродит 48-летнее купе
Фото: Motor.ruMotor.ru

Идея оригинального Pony Coupe появилась у Hyundai в 1974 году. Тогда же автопроизводитель связался с Джорджетто Джуджаро, которому поручил разработать концептуальный проект. Дизайнер должен был спроектировать пять автомобилей, один из которых выполнить в кузове купе. Корейская марка собиралась вывести модель на европейский и североамериканский рынки, однако в 1981 году проект неожиданно свернули.

О возрождении Pony Coupe объявил глава дизайнерского центра Hyundai Санг Юпа Ли в рамках специального мероприятия, на котором присутствовал Джуджаро. Топ-менеджер южнокорейского бренда сообщил, что стиль купе 1974 года напрямую повлиял на дизайн электрического Ioniq 5 и водородного концепта N Vision. Кроме того, оригинальный проект имеет большую ценность для истории компании.

Премьера возрожденного Pony Coupe состоится весной 2023 года.

В начале января Hyundai показал водородные концепты под названием M.Vision POP EV и M.Vision 2GO. Одной из особенностей проектов стала возможность двигаться боком в ограниченном пространстве.

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