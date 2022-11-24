Hyundai возродит 48-летнее купе

Компания Hyundai объявила о сотрудничестве с итальянской студией GFC Style, которой руководит знаменитый дизайнер Джорджетто Джуджаро вместе со своим сыном Фабрицио. В рамках партнерства они возродят концепт Hyundai Pony Coupe 1974 года, который 48 лет назад представили в рамках автосалона в Турине. Примечательно, что тогда именно Джуджаро работал над созданием концептуального автомобиля.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Идея оригинального Pony Coupe появилась у Hyundai в 1974 году. Тогда же автопроизводитель связался с Джорджетто Джуджаро, которому поручил разработать концептуальный проект. Дизайнер должен был спроектировать пять автомобилей, один из которых выполнить в кузове купе. Корейская марка собиралась вывести модель на европейский и североамериканский рынки, однако в 1981 году проект неожиданно свернули.

О возрождении Pony Coupe объявил глава дизайнерского центра Hyundai Санг Юпа Ли в рамках специального мероприятия, на котором присутствовал Джуджаро. Топ-менеджер южнокорейского бренда сообщил, что стиль купе 1974 года напрямую повлиял на дизайн электрического Ioniq 5 и водородного концепта N Vision. Кроме того, оригинальный проект имеет большую ценность для истории компании.

Премьера возрожденного Pony Coupe состоится весной 2023 года.