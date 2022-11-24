Замечен новый кроссовер марки Hongqi, которую ждут в России

Вседорожная линейка китайской премиальной марки Hongqi представлена несколькими кроссоверами – это большой электрический E-HS9 и бензиновый HS5 размером с Hyundai Santa Fe. На подходе еще один SUV, на этот раз компактный: ему присвоен внутризаводской C001, а серийная версия появится на рынке с индексом HS3. Название намекает на позиционирование новой модели – она расположится на ступень ниже HS5 и будет уступать ему по габаритам. Ожидается, что HS3 будет доступен как с бензиновым ДВС, так и с электрической силовой установкой.

Фото: Autohome.com.cn Autohome.com.cn

Портал CarNewsChina публикует серию шпионских фотографий прототипа HS3 и его габариты: длина кроссовера составляет 4,49 метра при колесной базе в 2,75 метра, что сопоставимо с параметрами актуального Volkswagen Tiguan (4,5 и 2,67 метра соответственно).

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Новинка выполнена в стиле других моделей Hongqi – у нее та же массивная радиаторная решетка с вертикальными хромированными ламелями и узкие полоски дневных ходовых огней. Из других особенностей экстерьера – 10-спицевые колесные диски, слегка покатая крыша и дополнительные оконные секции в задних стойках.

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Шпионам удалось сделать и фотографии салона. Центральное место на передней панели занимает вертикальный планшет, напоминающий тот, который устанавливается на седан Hongqi H5. Рулевое колесо – трехспицевое, между передними креслами расположен центральный тоннель с парой подстаканников, селектором коробки передач и несколькими физическими кнопками.

Первые предсерийные кроссоверы Hongqi HS3 собрали в Китае еще в июне этого года, а полноценное производство должно быть запущено в течение 2023-го.