Полиция показала машину, на которой на полном ходу обворовали фуру

В полиции показали легковушку, с помощью которой жители села Гнилуша на полном ходу разгрузили грузовой автомобиль. Видео опубликовало УМВД России по Липецкой области.

В начале сентября на трассе 42-летний гнилушинец с двумя подельниками разгрузил прицеп фуры, используя две легковушки, одна из которых была без лобового стекла.

«Подозреваемый мужчина, выбравшись на капот движущейся на полной скорости легковушки, при помощи заранее приготовленного инструмента, перекусил пластиковую пломбу, открыл дверь полуприцепа и залез внутрь, после чего перекидал груз в свой автомобиль», — рассказали в ведомстве.

Из грузовика пропали четыре упаковки матрасов для санок (по 10 штук в каждой) и семь игрушек-снегокатов. Общая стоимость украденного составила 30,6 тыс. руб. 42-летнего жителя Гнилуши задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы (покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище). Подельников мужчины ищут.