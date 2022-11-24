Стандарт Евро-7 может прикончить VW Polo

Копания Volkswagen может снять с конвейера знаменитый компактный хэтчбек VW Polo. На такую возможность намекнул глава Volkswagen Томас Шефер. Volkswagen выпускает Polo с 1975 года. Он постоянно входит в десятку самых продаваемых автомобилей Европы. В 2010 году его назвали автомобилем года в Европе и в мире. Но будущее этого популярного маленького хэтчбека туманное.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

По словам Шефера, из-за введения в Европе с 2025 года экологического стандарта Евро-7 стоимость маленьких автомобилей, таких как, например, VW Polo, увеличится на 3000-5000 евро. В результате на них упадет спрос, и автопроизводители будут вынуждены снимать такие модели с конвейера.