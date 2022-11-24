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1 час назад

Новости автомира: Volkswagen может снять с конвейера знаменитый VW Polo

ПроКроссовер.ру

Копания Volkswagen может снять с конвейера знаменитый компактный хэтчбек VW Polo. На такую возможность намекнул глава Volkswagen Томас Шефер. Volkswagen выпускает Polo с 1975 года. Он постоянно входит в десятку самых продаваемых автомобилей Европы. В 2010 году его назвали автомобилем года в Европе и в мире. Но будущее этого популярного маленького хэтчбека туманное.

Стандарт Евро-7 может прикончить VW Polo
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

По словам Шефера, из-за введения в Европе с 2025 года экологического стандарта Евро-7 стоимость маленьких автомобилей, таких как, например, VW Polo, увеличится на 3000-5000 евро. В результате на них упадет спрос, и автопроизводители будут вынуждены снимать такие модели с конвейера.

Шефер подчеркнул, что сейчас специалисты компании Volkswagen оценивают, будет ли рентабельно выпускать маленькие автомобили с двигателем внутреннего сгорания после введения экологического стандарта Евро-7. Если нет, то этот немецкий автогигант больше не будет инвестировать в такие машины, а ускорит переход на «зеленые» технологии.

Автоновости,Volkswagen,
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