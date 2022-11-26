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1 час назад

Новости автомира: ГИБДД сообщила о начале тотальных проверок для выявления нетрезвых водителей

Lenta.ruиещё 2

ГИБДД сообщила о начале тотальных проверок на дорогах для выявления водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом виде. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает издание Autonews.

ГИБДД анонсировала тотальные проверки водителей
Фото: Александр Казаков, КоммерсантъАлександр Казаков, Коммерсантъ

Профилактические мероприятия пройдут в Ставропольском и Хабаровском крае, Рязанской, Самарской, Иркутской, Омской, Тульской и Тверской областях, а также в Москве и Кирове.

«С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего», — рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

В ведомстве напомнили, что за управление машиной в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Отказ водителя от освидетельствования также не является спасением: нарушителя лишают прав, и ему грозит серьезный штраф. Подобные объявления появились на сайте других региональных управлений.

Раскрыт ряд лекарств, из-за приема которых могут лишить прав

В начале года ГИБДД уже проводила масштабный рейд по выявлению нарушителей правил. Тогда мероприятия прошли в Омске, Кирове, Смоленске, Ухте, Симферополе, в Самарской, Белгородской и Брянской областях.

Автоновости,ГИБДД,
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