В Россию пришел китайский премиальный автобренд

На российском авторынке появился китайский премиальный бренд электромобилей Voyah. Как сообщается в Telegram-канале компании, официальным импортером марки стал «Моторинвест» из Липецка.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

В РФ подписано 15 дилерских контрактов на продажу Voyah. Дата старта продаж пока не названа.

«В ближайшие недели электромобили будут доступны к предзаказу», - заявили в Voyah.

Пока в России представили одну модель бренда - Voyah Free, пишет «Коммерсант». Мощность электродвигателей этого авто составляет 488 лошадиных сил, максимальная скорость - 200 километров в час.

Емкость батареи Voyah Free составляет 103 кВт, запаса хода хватает на 500 километров.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре лидером по продажам на российском рынке была Lada (но продажи упали на четверть и составили 19,1 тысячи единиц). На вторую строчку по продажам вышел китайский Haval (продано 4,4 тысячи авто). Третье место занимал ГАЗ.