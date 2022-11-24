В Россию пришел китайский премиальный автобренд

На российском авторынке появился китайский премиальный бренд электромобилей Voyah. Как сообщается в Telegram-канале компании, официальным импортером марки стал «Моторинвест» из Липецка.
В РФ подписано 15 дилерских контрактов на продажу Voyah. Дата старта продаж пока не названа.
«В ближайшие недели электромобили будут доступны к предзаказу», - заявили в Voyah.
Пока в России представили одну модель бренда - Voyah Free, пишет «Коммерсант». Мощность электродвигателей этого авто составляет 488 лошадиных сил, максимальная скорость - 200 километров в час.
Емкость батареи Voyah Free составляет 103 кВт, запаса хода хватает на 500 километров.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре лидером по продажам на российском рынке была Lada (но продажи упали на четверть и составили 19,1 тысячи единиц). На вторую строчку по продажам вышел китайский Haval (продано 4,4 тысячи авто). Третье место занимал ГАЗ.
Аналитики «Открытие авто» подсчитали, что с начала года в РФ открылось почти 300 китайских автосалонов, а всего в стране их уже больше 930. Чаще всего салоны открывали «дочки» группы Chery. Первое место по новым автосалонам занимает Exeed (48 новых точек), за ним следуют Omoda (47 точек) и сама Chery (42).