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1 час назад

Новости автомира: в Россию пришел китайский премиальный автобренд Voyah

Мария Иванова

На российском авторынке появился китайский премиальный бренд электромобилей Voyah. Как сообщается в Telegram-канале компании, официальным импортером марки стал «Моторинвест» из Липецка.

В Россию пришел китайский премиальный автобренд
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

В РФ подписано 15 дилерских контрактов на продажу Voyah. Дата старта продаж пока не названа.

«В ближайшие недели электромобили будут доступны к предзаказу», - заявили в Voyah.

Пока в России представили одну модель бренда - Voyah Free, пишет «Коммерсант». Мощность электродвигателей этого авто составляет 488 лошадиных сил, максимальная скорость - 200 километров в час.

Емкость батареи Voyah Free составляет 103 кВт, запаса хода хватает на 500 километров.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре лидером по продажам на российском рынке была Lada (но продажи упали на четверть и составили 19,1 тысячи единиц). На вторую строчку по продажам вышел китайский Haval (продано 4,4 тысячи авто). Третье место занимал ГАЗ.

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Аналитики «Открытие авто» подсчитали, что с начала года в РФ открылось почти 300 китайских автосалонов, а всего в стране их уже больше 930. Чаще всего салоны открывали «дочки» группы Chery. Первое место по новым автосалонам занимает Exeed (48 новых точек), за ним следуют Omoda (47 точек) и сама Chery (42).

Автоновости,Chery,Lada,Коммерсант,
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