В Россию вернулся Ford Mondeo

Российские автодилеры наладили поставки Ford Mondeo. Как заметила «Газета.Ru», объявления о продаже модели появились на нескольких маркетплейсах, а также на сайтах самих продавцов. Производство и продажи Mondeo свернули в России несколько лет назад, а следом он был снят с производства в США и Европе. Однако в отставку седан отправлен не был: теперь он выпускается только в Китае, откуда его начали возить в российские автосалоны. Для рынка КНР и был разработан Mondeo нового поколения.

Фото: Ford Ford

Ford Mondeo последнего поколения появились у автодилеров на Дальнем Востоке. Так, седан продают под заказ в Амурской области по цене 2,7 миллиона рублей: за такую сумму предлагают базовую комплектацию с 1,5-литровым мотором мощностью 165 лошадиных сил и автоматом. Вариант с гибридной установкой на базе двухлитрового двигателя, работающего в паре с вариатором, во Владивостоке оценили в 3,1 миллиона рублей.

Судя по всему, машины будут ввозить не новыми: указан пробег от трех до четырех тысяч километров. Год выпуска — 2022.

Ford остановил производство Mondeo в США и Европе спустя три десятилетия на конвейере. Как пояснили в самой компании, седан стал жертвой «меняющиеся предпочтения покупателей», которые чаще выбирают кроссоверы и внедорожники. Еще одна причина — грядущая электрификация модельного ряда, требующая высвобождения ресурсов. Россию Mondeo покинул в 2019 году, как и другие легковушки Ford.